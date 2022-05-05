Производитель кофе Paulig завершил продажу бизнеса в России

Финская компания, выпускающая кофе под известным брендом Paulig, продала свое российское подразделение частному инвестору. Об этом говорится в специально опубликованном заявлении.

В России у компании был собственный завод по обжарке кофе в Тверской области, на котором работают около 200 человек. Его новым владельцем стал индийский бизнесмен Викас Сои, глава другого крупного кофейного производителя. Сумма сделки не разглашается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

