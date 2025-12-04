Стоимость продуктов для салата оливье выросла на 2,1% в России

Стоимость продуктов для салата оливье за год выросла на 2,1% в России. По данным Ассоциации розничной торговли, минимальная цена на 4 порции в крупных сетях теперь составляет 363 рубля.

В набор входят картофель, морковь, лук, яйца, консервированный горошек, маринованные огурцы, вареная колбаса и майонез. При этом отмечается, что цены на сезонные овощи, яйца и майонез за год снизились. Например, картофель подешевел на 31%. Подорожали в основном консервы: горошек стал дороже на 22%, а огурцы – на 14%.

В целом, как отмечают в ассоциации, стабильность цен в сетевой рознице удается поддерживать благодаря эффективным цепочкам поставок.

