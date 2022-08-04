Coca-Cola переименуют в "Добрый Cola" в России

Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola". При этом бутылок со старым названием в столичных магазинах практически не осталось. Покупателям предлагают литровые Coca-Cola, говоря о прекращении завоза бутылок побольше.

Новые напитки, как сообщили в СМИ, будут разливать на российских заводах "Мултон". Сейчас там выпускают минеральную воду, соки брендов Rich, Pulpy, "Моя семья" и "Добрый". Coca-Cola делают из специального сиропа, который поставляли из-за границы. В России его смешивали с другими ингредиентами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

