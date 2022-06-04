Производитель косметики Wella уходит из России

Косметический бренд Wella уходит из России. По словам экспертов, российскую бьюти-индустрию ждут большие перемены. В сегменте косметики для волос у компании была крупная доля, она составляла четверть от всего объема рынка.

Кто займет освободившуюся нишу? Смогут ли отечественные производители конкурировать с рецептурами Wella? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

