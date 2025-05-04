Аренда квартир в Москве подешевела на 25% за восемь месяцев

Аренда квартир в Москве за последние восемь месяцев упала в среднем на 25%. Как рассказали эксперты, основной причиной стало резкое увеличение предложений: за последние пару лет в столице ввели много новостроек, купленных под сдачу. Собственники получили ключи и массово вывели жилье на рынок. Это повлияло на стоимость аренды.

Сейчас в Москве однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 65 тысяч рублей – на 11% дешевле, чем год назад. Двушки стоят около 100 тысяч, что на 18% ниже прошлогоднего уровня. Арендодатели идут на уступки: делают скидки, включают коммуналку в стоимость и разрешают домашних животных.

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