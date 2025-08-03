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03 августа, 23:15

Экономика

Эксперты сообщили о возможном подорожании кофе до 40% в России

Эксперты сообщили о возможном подорожании кофе до 40% в России

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В России ожидается повышение цен на кофе. Эксперты прогнозируют, что стоимость может вырасти на 5–10%, а в некоторых случаях – на 20–40%. Все из-за экстремальных погодных условий в Бразилии и Вьетнаме, которые являются крупнейшими экспортерами кофейных зерен.

На стоимость кофе могут повлиять и новые пошлины США. Уже сейчас средняя цена за пачку весом 150 граммов составляет 379 рублей, что примерно на треть выше, чем полгода назад. По оценкам специалистов, если ситуация на рынке не изменится, кофе продолжит дорожать и в ближайшие 2–3 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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