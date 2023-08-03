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07:30

Экономика

Россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции – СМИ

Россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции – СМИ

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Россияне смогут расплачиваться на турецких курортах местными лирами с помощью платежной системы Troy. Для этого нужно оформить виртуальную карту в мобильном приложении, доступном на iOS и Android. Об этом сообщили СМИ.

В онлайн-магазинах этих систем уже можно скачать приложение Letim, с помощью которого можно расплачиваться в магазинах на территории Турции и даже снимать наличные в банкоматах. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан загранпаспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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