Россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции – СМИ

Россияне смогут расплачиваться на турецких курортах местными лирами с помощью платежной системы Troy. Для этого нужно оформить виртуальную карту в мобильном приложении, доступном на iOS и Android. Об этом сообщили СМИ.

В онлайн-магазинах этих систем уже можно скачать приложение Letim, с помощью которого можно расплачиваться в магазинах на территории Турции и даже снимать наличные в банкоматах. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан загранпаспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.