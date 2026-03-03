Рижский вокзал в Москве выставили на продажу. Объявление появилось на сайте недвижимости Российских железных дорог. Стартовая стоимость объекта культурного наследия оценивается в 4 миллиарда рублей.

Продажа осуществляется только по результатам торгов. Совет директоров РЖД одобрил реализацию еще в ноябре 2024 года. Тогда в компании отметили, что планов использовать это историческое здание для пассажирских перевозок больше нет.

