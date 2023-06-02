Новости часа: официальный курс доллара на 3, 4 и 5 июня составит 80,88 рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный курс доллара на 3, 4 и 5 июня составит 80,88 рубля. Это данные ЦБ РФ.

Продажи "АвтоВАЗа" в мае выросли в четыре раза, до почти 24 тысячи машин. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Концентрации вредных веществ вблизи автотрасс в Москве за 10 лет снизились в 2,5 раза. Об этом заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.