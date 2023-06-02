США хотят наладить поставки тротила из Японии с целью выпуска снарядов для Киева – СМИ

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Администрация США рассчитывает начать поставки тротила из Японии, с помощью которого на американских заводах будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров для отправки на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

На данный момент в Японии действуют ограничения, позволяющие поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. Таким образом, японские компании не могут продавать вооружения Украине.

"Однако союзники, по всей видимости, нашли обходной путь, предполагающий разрешение продажи тротила в свете дефицита боеприпасов в мире", – сообщает агентство.

Источники Reuters утверждают, что существует способ, при котором США будут закупать взрывчатые вещества у Японии, а японские власти уже сообщили Вашингтону о готовности продавать тротил. Предполагается, что взрывчатое вещество будет использовано для производства снарядов на заводах, принадлежащих Пентагону.

Ранее сообщалось, что Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом стало известно после встречи японского министра обороны Ясукадзы Хамады с главой Пентагона Ллойдом Остином, которая прошла 1 июня.



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