Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Экономика

Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

"Цифра дня": 1,6 триллиона рублей

Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

В России начнут маркировать пять новых категорий товаров с 1 сентября

Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком

Новости часа: США прекратили передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Аналитики сообщили, что в столичном регионе вырос спрос на новостройки

Новости часа: подросток ранен при детонации взрывного устройства в ДНР

"Деньги 24": "зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки

Сенат конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга. Это необходимо, чтобы предотвратить дефолт в стране. Теперь документ отправят на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Текущий уровень госдолга составляет более 31 триллиона долларов, который был превышен в январе. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий.

Ранее американский лидер и спикер палаты представителей пришли к компромиссу. Соглашение ограничит расходы на текущий и следующий годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Вашингтоне также заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика