Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга. Это необходимо, чтобы предотвратить дефолт в стране. Теперь документ отправят на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Текущий уровень госдолга составляет более 31 триллиона долларов, который был превышен в январе. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий.

Ранее американский лидер и спикер палаты представителей пришли к компромиссу. Соглашение ограничит расходы на текущий и следующий годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Вашингтоне также заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

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