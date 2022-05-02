Ассортимент колбас и сосисок может сократиться в РФ

В России может сократиться ассортимент колбас и сосисок. Это может произойти из-за прекращение Евросоюзом поставок искусственных оболочек для мясных изделий с 10 мая.

Российские компании также производят оболочку, однако полностью заместить импорт сразу не получится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

