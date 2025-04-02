Фондовые индексы США снижаются на фоне ожидания новых пошлин

Американские фондовые индексы демонстрируют снижение на фоне ожидания масштабных импортных пошлин. Как сообщает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп готовится объявить о введении жестких тарифов, которые могут затронуть практически всю глобальную торговлю.

Особенно пострадают экономики стран, ориентированных на экспорт в США – среди них государства Еврозоны, Китай, Япония и Бразилия. Ранее Трамп назвал 2 апреля "днем освобождения" и пообещал крупнейший за столетие пересмотр мировой торговой системы.

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