02 апреля, 18:30Экономика
Фондовые индексы США снижаются на фоне ожидания новых пошлин
Американские фондовые индексы демонстрируют снижение на фоне ожидания масштабных импортных пошлин. Как сообщает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп готовится объявить о введении жестких тарифов, которые могут затронуть практически всю глобальную торговлю.
Особенно пострадают экономики стран, ориентированных на экспорт в США – среди них государства Еврозоны, Китай, Япония и Бразилия. Ранее Трамп назвал 2 апреля "днем освобождения" и пообещал крупнейший за столетие пересмотр мировой торговой системы.
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