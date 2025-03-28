Назван среднемесячный доход служащего Банка России за 2024 год

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Средний доход на одного служащего Центробанка РФ в 2024 году составил 231 772 рубля, следует из опубликованного годового отчета ЦБ РФ.

В ЦБ подчеркнули, что численность служащих ЦБ за прошедший год сократись на 1 460 человек (3,2%), составив 43 770.

При этом расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%. Из этой числа на оплату труда и другие выплаты служащим ЦБ РФ увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты – на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост реальных доходов россиян в 2024 году составил 8,4%, что является рекордным показателем. По его словам, уровень бедности в стране кардинально снижен.

При этом борьбу с бедностью Мишустин назвал одним из главных приоритетов работы правительства. По его словам, численность граждан, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллиона человек в прошлом году.