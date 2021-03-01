В Минпромторге заявили, что больше нет необходимости стабилизировать цены на продукты

Федеральная антимонопольная служба проверит производителей куриного мяса и яиц по поручению вице-премьера. Цены на продукцию растут, обоснованно ли – покажет расследование ФАС. А вот цены на подсолнечное масло и сахар в России, возможно, вернутся к рыночным показателям. Необходимости стабилизировать их и дальше нет, заявил замглавы Минпромторга.

Соглашение о стабилизации истекает только через месяц. В дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения, отметили в Минпромторге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.