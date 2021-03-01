ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц на соблюдение антимонопольных норм

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Федеральная антимонопольная служба России начала проверку на предмет соблюдения антимонопольного законодательства среди производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщает РИА Новости.

"ФАС России получила поручение [первого вице-премьера РФ] Андрея Рэмовича Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В феврале стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на минеральные удобрения.

Ожидается, что представители ведомства проведут консультации с производителями в данной сфере. Стороны обсудят поставки товара, по результатам переговоров ФАС примет решение о необходимости реагирования на завышение цен.

