ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения

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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на минеральные удобрения. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Уточняется, что будут проведены совещания с крупнейшими производителями по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей.

В ФАС планируют завершить анализ ситуации в ближайшее время. Если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты адекватные меры реагирования.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на металлопродукцию влияет на увеличение стоимости жилья в стране.

Зампред правительства РФ также объяснил, что в кабмине отреагировали на рост стоимости металла. В частности, ФАС начала расследовать происходящее, особое внимание уделив вопросу подорожания арматуры.