Эксперты зафиксировали рост цены на биткойн

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Биткойн растет в цене на 7,34%. Об этом свидетельствуют данные финансовых торгов, передает ТАСС.
Из динамики 1 марта следует, что криптовалюта уже достигала отметки в 48,552 тысячи долларов за единицу. На 16:18 по московскому времени за биткойн давали 48,317 тысячи долларов.
В конце февраля 2021 года стоимость биткойна превысила отметку в 58 тысяч долларов, что стало очередным рекордом этой криптовалюты. При этом уже на следующий день произошло существенное падение цифровой валюты.
По мнению финансовых экспертов, не исключено, что биткойн продолжит дешеветь и может зафиксироваться на уровне в 30 тысяч долларов за единицу. После этого вероятен очередной виток рекордного роста.
Завершившийся этап ускоренного роста стоимости биткойна начался после публикации в Twitter-аккаунте бизнесмена Илона Маска. На фоне заявления предпринимателя стоимость криптовалюты резко увеличилась на 19%, после чего активно росла в течение февраля.
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