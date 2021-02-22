Цена биткоина обвалилась ниже 50 тыс долларов

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Стоимость биткоина опустилась ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:19 по московскому времени на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал в цене на 12,38 процента. Согласно данным портала CoinMarketCap, падение составляло 13,45 процента.

Также цена самой популярной валюты падала на 16 процентов. В такой момент она составляла 47,6 тысячи долларов.

Ранее в воскресенье, 21 февраля, биткоин снова обновил исторический рекорд, увеличившись в стоимости свыше 58 тысяч долларов.

Бурный рост цены биткоина спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость сразу же увеличилась на 19%, тенденция сохраняется до сих пор.

