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Экономика

21 февраля, 23:37

Стоимость биткоина превысила 58 тыс долларов

экономика

Фото: depostiphotos/KostyaKlimenko

В воскресенье биткоин снова обновил исторический рекорд, увеличившись в стоимости свыше 58 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:01 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,12%. По информации портала CoinMarketCap, который определяет среднюю цену более чем по 20 биржам, валюта увеличилась на 1,68%.

В субботу, 20 февраля, цена за один биткойн превысила отметку в 57 тысяч долларов. Объем роста составил 2,02%.

Бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость сразу же увеличилась на 19%, тенденция сохраняется до сих пор.

Стоимость биткоина впервые превысила 57 тысяч долларов

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