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29 марта, 23:30

Экология

Новости регионов: в Анапе отмечается стабильная обстановка на пляжах после выбросов мазута

Новости регионов: в Анапе отмечается стабильная обстановка на пляжах после выбросов мазута

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Повторных выбросов мазута на пляжах Анапы не фиксируют второй день подряд. По словам добровольцев, обстановка на побережье курорта спустя 100 дней после крушения танкеров стабильная. При этом круглосуточно продолжается мониторинг акватории. В первую очередь осматривают дно на расстоянии до 500 метров от берега. В настоящее время мазута там нет. Кроме того, периодически специалисты обновляют защитные валы на берегу, в том числе в районе Белого пляжа.

Тем временем легкомоторный самолет, севший на трассу под Вологдой, отогнали на обочину. По словам пилота, он вылетел с аэродрома Кедрово в нескольких километрах от места посадки и, когда возвращался назад, отказало управление – винты перестали реагировать на газ. ЧП обошлось без пострадавших. Прокуратура уже начала проверку. Свое расследование проведет и Росавиация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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