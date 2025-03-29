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Новости

Новости

29 марта, 19:15

Экология

Новости регионов: в Анапе второй день подряд не фиксируют новых выбросов мазута

Новости регионов: в Анапе второй день подряд не фиксируют новых выбросов мазута

Новости регионов: возгорание в районе железнодорожных путей произошло в Сочи

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Повторных выбросов мазута на пляжах Анапы не фиксируют второй день подряд. По словам добровольцев, обстановка на побережье курорта спустя 100 дней после крушения танкеров стабильная. При этом круглосуточно продолжается мониторинг акватории. В первую очередь осматривают дно на расстоянии до пятисот метров от берега. Сейчас мазута там нет.

Две машины загорелись на дорогах Нижнего Новгорода с интервалом в 10 минут. На одном из главных проспектов вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами. Огонь полностью охватил салон. Но люди успели выбраться, никто не пострадал. Кроме того, пожарные расчеты выезжали на тушение грузовика, который загорелся прямо во время движения. Кабина водителя выгорела дотла. В этом случае тоже обошлось без пострадавших.

Семь человек задержаны по подозрению в распространении вируса Mamont. Этот троян позволяет похищать деньги с банковских карт. Он распространялся через мессенджеры, маскируясь под безопасные приложения. Подозреваемых взяли в трех регионах – Саратовской, Тульской и Ульяновской областях. Причем среди них оказались предполагаемые создатели вируса. Задержанным вменяют триста эпизодов кибермошенничества. Общий ущерб устанавливается.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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