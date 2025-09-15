Форма поиска по сайту

15 сентября, 08:30

Экология

Ученые предупредили об экологической угрозе от медицинских масок

Ученые предупредили о новой угрозе для экологии: последствия COVID-19 продолжают сказываться из-за медицинских масок. Во время пандемии ежемесячно использовалось более 100 миллиардов масок, и большинство из них оказалось на свалках, в лесах и водоемах.

Маски почти невозможно переработать из-за многослойного состава, они относятся к медицинским отходам и требуют специальной утилизации.

В воде маски начинают выделять пластик уже через сутки, что представляет опасность для живых организмов и человека. По данным ученых, полное разложение материалов может занять до 200 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
экологияобществовидеоДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

