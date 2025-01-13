Новости регионов: загрязненный мазутом на Кубани песок очистят биопрепаратом

Специалисты проводят очистку песка с пляжей на Кубани, загрязненного мазутом из-за ЧП с танкерами, с использованием биопрепарата отечественного производства. Продолжительность процесса очищения составляет полтора-два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Промысловики Поронайска доставили на берег первые уловы наваги. К настоящему моменту на Сахалине рыбакам удалось выловить 550 тонн наваги. По сравнению с прошлым годом навага стала крупнее на 10 сантиметров. Рыбу обещают привезти в Москву.

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