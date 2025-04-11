Новости регионов: почти все черноморские курорты признаны безопасными для отдыха

Почти все черноморские курорты признали безопасными для отдыхающих. По данным Роспотребнадзора, на территории Сочи не выявлено отклонений по качеству воздуха, воды и песка. Ведомство также подтвердило стабильную санитарно-гигиеническую обстановку в Туапсинском округе, Геленджике, Новороссийске, республике Крым и Севастополе.

При этом в Анапе и Темрюкском районе отдельные пляжи остаются под усиленным наблюдением. Там периодически фиксируют отклонения от нормативов в пробах морской воды.

Тем временем горнолыжные курорты Сочи засыпает снегом. Сугробы на Розе Хутор выросли почти на метр. Метель идет без остановки уже несколько дней. Из-за этого и опасности схода лавин некоторые трассы и пешие маршруты в горах пришлось закрыть. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни там будет идти мокрый снег, а температура воздуха по ночам будет опускаться до минус 12 градусов.



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