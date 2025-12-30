Новое кафе с авторскими десертами открылось на втором этаже ГУМа в Москве. Источником вдохновения для архитекторов Lime Cafe стали одноименный бренд и сам процесс создания одежды.

Декоративные панели на стенах отсылают к выкройкам изделий, многослойные сиденья диванов – к стопкам ткани в ателье, мебель из шпона разных пород – к швейным столам.

Новую локацию уже оценили поклонники бренда – кафе находится рядом с флагманским магазином Lime. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.