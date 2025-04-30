Ретейлер "Магнит" объявил о покупке сети "Азбука вкуса". По данным аналитиков, сумма сделки составила примерно 30–35 миллиардов рублей.

При этом, по информации СМИ, изменения в формате магазинов и в руководстве сети "Азбука вкуса" не планируются. Однако благодаря этой покупке "Магнит" сможет укрепить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге, а также, вероятно, активизировать развитие торговой точки, которая в последние годы практически не открывала новые магазины.

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