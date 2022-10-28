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Экономика

KIA может уйти с российского рынка

KIA может уйти с российского рынка

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KIA может уйти с российского рынка. Пока автомобили есть в продаже, но если компания не найдет возможность поставлять их централизованно, то придется свернуть бизнес. Об этом заявили представители автокомпании.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz намерена продать свои доли в российских дочерних компаниях. Что это значит? Машины будут, но по другим ценам? Или останется только привозить из-за границы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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