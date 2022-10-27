Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить Nissan из списка параллельного импорта после настройки системы послепродажного обслуживания автомобилей бренда, сообщили в пресс-службе ведомства.

"<...> мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", – приводит заявление министерства РИА Новости.

В начале октября Минпромторг сообщал, что все российские активы Nissan, в том числе завод, перейдут в государственную собственность в лице ФГУП "НАМИ". Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, сделку планируют закрыть в начале ноября.

Также сообщалось, что, согласно договоренностям с автоконцерном, послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставка к ним автозапчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

В середине марта Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В концерне объяснили свое решение перебоями с поставками комплектующих из-за введения антироссийских санкций.

В мае стало известно, что компания не планирует возобновлять производство машин в России до марта 2023 года. Убытки компании оценивались более чем в 500 миллионов долларов.



Nissan продала бизнес в Москве и Санкт-Петербурге Минпромторгу

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