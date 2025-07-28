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28 июля, 12:30

Общество

Сервисный сбор без согласия посетителей запретят в России

Сервисный сбор без согласия посетителей запретят в России

В России с 1 сентября запретят сервисный сбор без согласия посетителя

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Сервисный сбор без согласия посетителей запретят в России. Это будет касаться в том числе чаевых в ресторанах.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Заведениям будет недостаточно указать в меню информацию об услуге. Они должны будут четко обозначить, за что именно взимается плата. Согласие гость сможет предоставить через подписание договора или электронное подтверждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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