Сервисный сбор без согласия посетителей запретят в России. Это будет касаться в том числе чаевых в ресторанах.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Заведениям будет недостаточно указать в меню информацию об услуге. Они должны будут четко обозначить, за что именно взимается плата. Согласие гость сможет предоставить через подписание договора или электронное подтверждение.

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