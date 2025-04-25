Иностранные бренды принимают шаги для возвращения в Россию

Сразу несколько иностранных компаний начали принимать шаги к возвращению на российский рынок. В 2025 году это уже не слухи – а реальные заявки, регистрация товарных знаков и заявления о возобновлении работы. В числе таких компаний – Аристон, Louis Vuitton, Prada и целая группа брендов Inditex, включая Zara и Massimo Dutti.

Однако за три года российский бизнес успел занять освободившиеся ниши. Многие эксперты предупреждают: бесконтрольное возвращение старых игроков может нанести удар по новым отечественным маркам. В то же время сами "возвращенцы" говорят о готовности работать по новым правилам, включая локализацию производства.

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