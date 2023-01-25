Новости часа: магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней. Об этом рассказал источник Москве 24.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кабмин России расширил перечень вузов, в которых можно получить второе высшее бесплатно. Об этом сообщается на сайте правительства.