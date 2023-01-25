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Общество

Новости часа: магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней

Новости часа: магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней

"Актуальный репортаж": магазины Zara откроют под новым названием через 10 дней

Новый владелец KFC в РФ подал заявку на товарный знак Rostic's

Decathlon продаст свой бизнес в России – СМИ

Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's

Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

Магазины Zara откроются весной под новым названием

Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Магазины одежды Zara откроются весной под названием Maag

Магазины одежды Zara откроются весной под новым названием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней. Об этом рассказал источник Москве 24.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кабмин России расширил перечень вузов, в которых можно получить второе высшее бесплатно. Об этом сообщается на сайте правительства.

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