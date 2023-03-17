Депутаты Госдумы встретились с представителями Wildberries

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries, чтобы обсудить ситуацию со штрафами и забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов. В свою очередь компания начала возвращать владельцам пунктов выдачи деньги, списанные за подмены товаров.

Известно, что партия "Справедливая Россия – За правду" работает над поправками в законодательство, которые помогут избежать подобных инцидентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.