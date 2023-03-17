Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Экономика

Депутаты Госдумы встретились с представителями Wildberries

Депутаты Госдумы встретились с представителями Wildberries

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

Новости часа: мужчина устроил поджог в подмосковном офисе

Coca-Cola осталась в топе продаж в магазинах, несмотря на уход из России

На столичном комбинате "Черемушки" запустят новую производственную линию

Новости часа: Wildberries приостановил списания с ПВЗ за подмену товаров

Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

Предприниматели из Москвы планируют расширить экспорт в Латинскую Америку

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries, чтобы обсудить ситуацию со штрафами и забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов. В свою очередь компания начала возвращать владельцам пунктов выдачи деньги, списанные за подмены товаров.

Известно, что партия "Справедливая Россия – За правду" работает над поправками в законодательство, которые помогут избежать подобных инцидентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика