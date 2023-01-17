Бренд Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию – СМИ

Вывески магазинов Michael Kors могут исчезнут из торговых центров РФ. Американский бренд одежды и аксессуаров приостановил поставки в Россию. Об этом сообщила газета "Известия".

На месте официальных магазинов начнут продавать одежду других фирм, которые возит в страну тот же дистрибьютор, что поставлял продукцию Michael Kors. При этом товары бренда по-прежнему будут размещаться на популярных маркетплейсах.

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