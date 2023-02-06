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Экономика

Магазины Zara не открылись в Москве, несмотря на прогнозы

Магазины Zara не открылись в Москве, несмотря на прогнозы

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Прогнозы о том, что магазины Zara откроются в минувшие выходные, 4–5 февраля, не оправдались. Сеть не смогла возобновить работу своих торговых точек. В компании ситуацию комментировать отказались. При этом покупатели отметили, что в торговых залах Zara развесили товар, одели манекены, сотрудники ходят на работу.

Ранее появилась информация, что торговая сеть будет называться Maag. Изменится не только название, но и ассортимент. Так на прилавках может появиться коллекция, разработанная специально для России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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