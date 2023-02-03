"Деньги 24": аренда помещений для столичных магазинов

Как выяснили аналитики компании NF Group, доля свободных мест на рынке стрит-ретейла в Москве за 2022 год не изменилась и составила около 15%. Многие западные бренды ушли из РФ в течение прошедшего года.

Насколько опустели главные торговые улицы Москвы после ухода западных брендов? Есть ли компании, которые готовы арендовать закрытые магазины? Не снизились ли арендные ставки в центральных районах столицы? Об этом – в программе "Деньги 24".