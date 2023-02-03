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Новости

Новости

14:40

Экономика

"Деньги 24": аренда помещений для столичных магазинов

"Деньги 24": аренда помещений для столичных магазинов

"Актуальный репортаж": бывший завод IKEA в Тихвине продолжит выпускать мебель

Danonе предложил купить инвесторам 75% бизнеса в РФ

Danonе может продать часть активов в РФ с возможностью обратного выкупа

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Услуга по продаже брендовой б/у одежды и обуви появилась на "Яндекс Маркете"

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовые б/у вещи

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую б/у одежду

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую б/у одежду и обувь

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую ношеную одежду и обувь

Как выяснили аналитики компании NF Group, доля свободных мест на рынке стрит-ретейла в Москве за 2022 год не изменилась и составила около 15%. Многие западные бренды ушли из РФ в течение прошедшего года.

Насколько опустели главные торговые улицы Москвы после ухода западных брендов? Есть ли компании, которые готовы арендовать закрытые магазины? Не снизились ли арендные ставки в центральных районах столицы? Об этом – в программе "Деньги 24".

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