Британская сеть магазинов Paul Smith прекратит поставки в Россию

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Британский ретейлер Paul Smith прекратит поставки в Россию из-за критики со стороны своих клиентов. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя компании и собственные данные.

Компания не торгует напрямую с Россией, в течение 20 лет у сети магазинов люксовой одежды и аксессуаров был партнер по франшизе, который управлял магазинами в России. Партнер по франчайзингу Paul Smith в России была компания Bosco di Ciliegi, которая основана российским предпринимателем Михаилом Куснировичем.

"Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору", – сказал газете представитель компании.

Ретейлер Paul Smith был одним из трех британских люксовых брендов, которые все еще были открыты для бизнеса в центре столицы. Возмущенные клиенты компании в социальных сетях раскритиковали компанию потому, что она работает с Россией. Некоторые пользователи даже призвали лишить основателя сети его рыцарского титула.

Также член парламента Великобритании и политик Боб Сили раскритиковал еще две компании, которые продолжают работу в России. По его словам, автомобильная фирма Rolls-Royce и бренд люксового нижнего белья Agent Provocateur должны последовать примеру Paul Smith и прекратить свою работу в России.

Ранее сообщалось, что в Центральном детском магазине на Лубянке откроется новый магазин детских товаров вместо британского бренда "Мир Hamleys". Магазин расположится на двух этажах и займет площадь в 6,9 тысячи квадратных метров. Новый бренд "ЦДМ Игрушки" начнет работу в марте 2023 года.

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