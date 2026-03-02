Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 марта, 23:00

Экономика

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось в России за год на 12%

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

"Новости дня": москвичей научат превращать хобби в бизнес на Шаболовке

"Новости дня": более 50 тыс москвичей открыли свое дело с помощью центра "Моя работа"

Центр "Моя работа" на Шаболовке помог открыть бизнес 50 тыс москвичей

Центру "Моя работа" на Шаболовке исполнилось 5 лет

Ракова рассказала, что 50 тыс москвичей открыли бизнес с помощью центра "Моя работа"

В столице вышел "Ультима гид" от "Яндекс Еды" с лучшими ресторанами и барами

Блины с разными начинками подготовили для москвичей в "Азбуке вкуса"

Одежда и обувь Adidas может исчезнуть из российских магазинов

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось в России за год на 12%, достигнув 300 тысяч. Причем показатель стал рекордным за всю историю.

Рост произошел во всех отраслях, кроме торговли. Прежде всего, молодежь интересует ИТ и научно-техническая деятельность, а также вспомогательные услуги для бизнеса, в частности, по привлечению клиентов и обработки платежей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнесэкономикавидеоДарья КрамароваВладимир Дементьев

