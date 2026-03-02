Число предпринимателей в возрасте до 25 лет увеличилось в России за год на 12%, достигнув 300 тысяч. Причем показатель стал рекордным за всю историю.

Рост произошел во всех отраслях, кроме торговли. Прежде всего, молодежь интересует ИТ и научно-техническая деятельность, а также вспомогательные услуги для бизнеса, в частности, по привлечению клиентов и обработки платежей.

