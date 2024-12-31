В Москве активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников ЖКХ

Перед праздниками в столице активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников ЖКХ. В городских службах призвали жителей столицы сохранять бдительность.

Если неизвестные пришли без предупреждения и представились электриками или газовиками, пускать их в дом нельзя. Как правило, своими жертвами злоумышленники выбирают пожилых людей. Они предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, а также пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

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