Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 23:45

Безопасность

Из Ладожского озера подняли больше 3,5 тонн боеприпасов времен ВОВ

Из Ладожского озера подняли больше 3,5 тонн боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МЧС.

Боеприпасы пролежали на дне десятилетия и представляли серьезную угрозу для судоходства. За месяц работ по разминированию акватории специалисты совершили 133 спуска. Под водой провели больше 140 часов. Это позволило обезвредить 260 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

