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29 июля, 07:45

Безопасность

В Госдуме предупредили об опасности подарков в Telegram

В Госдуме предупредили об опасности подарков в Telegram

Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием чат-ботов в Telegram

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В Госдуме предупредили россиян об опасности подарков в мессенджере Telegram. В рамках мошеннической схемы злоумышленники отправляют администраторам популярных каналов виртуальные подарки, а в описании размещают ссылки на запрещенные ресурсы.

После этого аферисты звонят и требуют перевести им денежные средства, угрожая обращением в Роскомнадзор в связи с публичным размещением запрещенного контента. Россиянам посоветовали регулярно проверять вкладку подарков и удалять подозрительные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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