29 июля, 07:45Безопасность
В Госдуме предупредили об опасности подарков в Telegram
В Госдуме предупредили россиян об опасности подарков в мессенджере Telegram. В рамках мошеннической схемы злоумышленники отправляют администраторам популярных каналов виртуальные подарки, а в описании размещают ссылки на запрещенные ресурсы.
После этого аферисты звонят и требуют перевести им денежные средства, угрожая обращением в Роскомнадзор в связи с публичным размещением запрещенного контента. Россиянам посоветовали регулярно проверять вкладку подарков и удалять подозрительные элементы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.