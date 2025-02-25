Москвичам старшего поколения рассказали о защите от кибермошенников

В Москве прошло первое масштабное исследование на тему "Киберграмотность и кибергигиена в повседневной жизни людей старшего возраста". Какие выводы сделали эксперты после изучения цифровых привычек старшего поколения? Как проект "Московское долголетие" помогает участникам повышать уровень цифровой безопасности? Какие инструменты эффективнее всего защищают пенсионеров от кибермошенников?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции, которая состоялась 25 февраля в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", ответили: