25 февраля, 15:30M24.RU
Москвичам старшего поколения рассказали о защите от кибермошенников
В Москве прошло первое масштабное исследование на тему "Киберграмотность и кибергигиена в повседневной жизни людей старшего возраста". Какие выводы сделали эксперты после изучения цифровых привычек старшего поколения? Как проект "Московское долголетие" помогает участникам повышать уровень цифровой безопасности? Какие инструменты эффективнее всего защищают пенсионеров от кибермошенников?
На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции, которая состоялась 25 февраля в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", ответили:
- заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов;
- директор дирекции по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО "Вымпелком" Петр Алферов;
- заместитель директора ГБУ "Московское долголетие" Анна Скорик;
- руководитель по устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" Евгения Чистова;
- заместитель директора РГНКЦ "РНИМУ имени Н. И. Пирогова" Надежда Рунихина;
- заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская;
- начальник отдела по противодействию кибермошенничеству ПАО "Сбербанк России" Сергей Велигодский;
- ведущий исследователь угроз информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Татьяна Шишкова.