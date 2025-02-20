20 февраля, 12:15Экономика
В ЦБ заявили, что Visa и Mastercard не обращались по поводу возвращения в Россию
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не направляли запросов о возобновлении работы в России. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно.
Оптимизм по поводу возвращения западных брендов и компаний возник после длительного телефонного разговора президентов России и США. По данным СМИ, некоторые компании уже готовятся к возвращению на российский рынок.
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