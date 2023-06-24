Режим контртеррористической операции ввели в Москве, Московской и Воронежской областях

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Об этом заявляет Национальный антитеррористический комитет.

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", – говорится в сообщении НАК. В этих регионах режим КТО введен впервые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.