300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ливня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

300 бригад ГУП "Мосводосток" и около 290 единиц техники дежурят в столице в связи с ливнем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты осматривают дождеприемные колодцы и при необходимости производят очистку листвы. Москвичей также попросили соблюдать осторожность в такую погоду, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними транспорт.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО – к 09:00 там выпало 13 миллиметров", – говорится в сообщении. Осадки будут сохраняться в Москве до конца дня 23 июня.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися грозой, ветром и ливнем. Метеопредупреждение действует в столице с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и гроз. Специалисты подготовили источники аварийного питания, сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения. В местах, где ожидается скопление воды, разместят специальную технику, будет организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока и иных организаций, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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