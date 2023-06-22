Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего Украинца

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Масштаб потерь украинской армии говорит о том, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Такое мнение в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ озвучил Владимир Путин.

"Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. <...> Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", – цитирует его ТАСС.

Глава государства добавил, что у ВСУ еще остаются стратегические резервы, часть из них пока не задействованы. В связи с этим президент заметил, что командиры российских сил должны учитывать реальное положение дел при ведении боевых действий.

До этого, выступая на совещании Совбеза РФ, его секретарь Николай Патрушев сообщил, что ВС РФ ликвидировали больше 13 тысяч украинских солдат, задействованных в контрнаступлении ВСУ. Кроме того, с 4 июня российским бойцам удалось уничтожить 246 украинских танков, 264 беспилотника и 10 истребителей.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заметил, что ВСУ в настоящее время сбавили активность боевых действий и начали заниматься перегруппировкой перед очередным наступлением. Тем не менее российские силы готовы к отражению атак противника, подчеркнул он.



Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан