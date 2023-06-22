Шойгу сообщил, что на службу в ВС РФ в среднем за сутки поступают 1 336 контрактников

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На военную службу по контракту в Вооруженные силы России за сутки в среднем набирают по 1 336 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

"У нас идет активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. На сегодняшний день набрано 114 тысяч человек по прямому контракту, плюс 52 тысячи – это добровольцы", – уточнил он.

По словам министра, мотивация добровольцев является высочайшей. Шойгу указал, что резервные силы и армейский корпус сформируют до конца июня этого года. Им предоставят более 3 тысяч единиц техники. При этом глава ведомства подчеркнул, что пять полков уже сформировано более чем на 60%.

Министр добавил, что более 600 инструкторов готовят добровольцев на восьми полигонах.

"Они, как добровольцы, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются", – сказал он.

Ранее стало известно, что еще четыре контракта заключили добровольческие формирования с министерством обороны РФ. Всего насчитывается свыше 20 формирований.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков уточнил, что добровольческие отряды должны заключить контракты с ведомством до 1 июля. Он отметил, что такие меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил.

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