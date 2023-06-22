Свыше 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны РФ

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Еще четыре контракта заключили добровольческие формирования с министерством обороны РФ. Всего насчитывается свыше 20 формирований. Такие данные приводит оборонное ведомство в своем телеграм-канале.

"В рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством", – говорится в публикации.

Ранее подобный контракт Минобороны подписало с добровольческим отрядом "Ахмат".

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков уточнил, что добровольческие отряды должны заключить контракты с ведомством до 1 июля. Он отметил, что такие меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил.

14 июня еще 10 добровольческих формирований подписали контракты, которые определяют их деятельность в зоне спецоперации, а также распространяют на добровольцев и их родственников меры социальной защиты.



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