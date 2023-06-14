Минобороны РФ подписало контракты с 10 добровольческими формированиями

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10 добровольческих формирований подписали с Минобороны РФ контракты, которые определяют их деятельность в зоне спецоперации. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением", – поделился представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

В ведомстве добавили, что контракты, определяющие правовое регулирование формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на добровольцев и их родственников мер социальной защиты, подписали Алексеев и 10 командиров отрядов добровольческого корпуса.

Представитель бригады "Терек" с позывным Амиго рассказал, что его отряд с радостью подписал данный документ. По его словам, подразделение сейчас находится на передовых линиях. Он указал на тот факт, что многим бойцам, которые сражаются в зоне спецоперации, важно иметь льготы.

Ранее подобный контракт Минобороны подписало с добровольческим отрядом "Ахмат".

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков уточнил, что добровольческие отряды подпишут контракты с ведомством до 1 июля. Он отметил, что такие меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил в составе добровольческих формирований.

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