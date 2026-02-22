Новая схема обмана продавцов появилась в Сети. Аферисты находят объявления и сообщают о готовности оплатить покупку. При этом жертве они отправляют QR-код со ссылкой на интернет-страницу, где нужно указать реквизиты карты якобы для зачисления денег.

Если человек сканирует код и заполняет требуемую на странице информацию, вместо зачисления денег с его банковского счета происходит списание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

